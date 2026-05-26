Beautiful, anticipazioni 26 maggio 2026: Luna smarrita bacia Bill, come reagisce lo Spencer

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 26 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che non è un momento facile per i Forrester e gli Spencer, tra loro infatti si è creata una drammatica rottura dopo quello che è successo. Poppy è stata arrestata con l’accusa di duplice omicidio, una notizia che ha sconvolto Hope e Brooke.

Anticipazioni Beautiful 26 maggio 2026: Bill non approva il comportamento di Luna, cosa desidera lui

Bill ha scoperto che Luna non è sua figlia, una notizia che lo ha non poco sconvolto. Da quando aveva saputo di essere suo padre era al settimo cielo, nell’ultimo periodo però sta facendo i conti con vicende molto delicate, come l’arresto della compagna.

Confusa e smarrita Luna si è avvicinata allo Spencer in un modo che lui non si aspettava, resterà infatti sorpreso quando lo bacerà. Bill le farà subito notare che il suo comportamento non è adeguato. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che le dirà di voler continuare a considerarla un membro della sua famiglia nonostante non sia biologicamente sua figlia.