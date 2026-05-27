Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: arriva la svolta per Odile e Matteo

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Il Paradiso delle signore 11 è stata già confermata dai piani alti di Viale Mazzini. Le riprese delle nuove puntate della soap opera sono già iniziate a Roma. La nuova stagione partirà ad inizio settembre con nuovi colpi di scena. La decima stagione è terminata con Rosa Camilli e Marcello Barbieri che hanno dato una chance alla loro storia d’amore dopo aver superato i problemi con Adelaide. La contessa ha messo da parte l’orgoglio è si è operata per le cure mediche della rivale ed il suo ritorno dal Vietnam. Nel corso dell’ultima puntata de Il Paradiso delle signore, Adelaide è andata a trovare Rosa in ospedale per sincerarsi che fosse veramente fuori pericolo. La giornalista è stata sottoposta ad un intervento alla gamba che avrebbe scongiurato la sua amputazione. Dagli spoiler delle nuove puntate si apprende che Rosa e Marcello continueranno ad essere i protagonisti. Gli sceneggiatori avrebbero intenzione di affidare ai due attori la narrazione fino ad un lieto fine: matrimonio e figli compresi.

Il Paradiso delle signore 11, nuove puntate: Odile e Matteo protagonisti con la loro storia d’amore

Ma i colpi di scena per quanto concerne la nuova stagione de Il Paradiso delle signore 11 non sono ancora terminati. Le anticipazioni delle nuove puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Odile e Matteo. I due giovani da tempo vicini potranno finalmente vivere il loro amore senza ostacoli dopo aver finalmente smascherato i fratelli Marchesi. Le ultime puntate della soap opera hanno fatto intendere che ci sarà uno sviluppo in senso positivo per la contessina di Sant’Erasmo ed il contabile, da sempre innamorato di lei. Il finale ha avviato il pubblico verso una nuova storia d’amore che verrà ampliata nell’undicesima stagione. La storia di Odile sarà coinvolgente come quella di Rosa interpretata dall’attore Nicoletta Di Bisceglie.