Chi è Timothy Cavicchini, il nuovo cantante della band di Domenica In: età, carriera, vita privata e la scelta di Mara Venier

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La stagione 2026‑2027 di Domenica In segna un cambio di passo voluto da Mara Venier, decisa a dare nuova energia al programma e ad avvicinarlo anche a un pubblico più giovane. Tra le novità più evidenti c’è il nuovo frontman della band in studio: Timothy Cavicchini, cantautore e voce rock che il pubblico televisivo ricorda per la sua partecipazione a The Voice of Italy.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Timothy Cavicchini? quanti anni ha? come si è costruito la sua carriera? e cosa sappiamo della sua vita privata?

Età e origini: da Mantova al Lago di Garda, una vita cresciuta tra musica e palchi

Timothy Cavicchini è nato a Mantova il 3 novembre 1984 e ha trascorso l’infanzia a Monzambano, vicino al Lago di Garda. La musica entra nella sua vita prestissimo: studia pianoforte al Conservatorio e, a soli 14 anni, forma la sua prima band, gli A.n.D., con cui incide il primo album Sono solo semplici sogni nel 2003.

Fin da giovanissimo si esibisce nei concorsi musicali italiani, conquistando il secondo posto nazionale a Emergenza Rock. È in questi anni che sviluppa la sua identità artistica: una voce potente, un’anima rock e una presenza scenica che lo rendono riconoscibile.

La carriera: dalle band ai talent, fino ai singoli e ai nuovi progetti discografici

Dopo l’esperienza con gli A.n.D., Cavicchini entra nei Mad Joker, progetto breve ma importante per la sua crescita musicale. Nel 2011 diventa la voce degli Ostetrika Gamberini, band con cui gira l’Italia e pubblica diversi singoli.

La svolta arriva nel 2013, quando partecipa alla prima edizione di The Voice of Italy. Alle Blind Audition conquista tutti e quattro i giudici e sceglie il team di Piero Pelù. Arriva fino alla finale, classificandosi secondo: un risultato che lo porta a firmare con Universal Music e pubblicare l’EP A fuoco.

Negli anni successivi continua a produrre musica, tenta l’accesso a Sanremo Giovani, partecipa a festival, lavora in TV (tra cui All Together Now) e pubblica nuovi singoli. Il suo ultimo progetto discografico è l’album Servirebbe un miracolo, uscito il 31 ottobre 2025, che raccoglie i brani pubblicati negli ultimi anni e conferma la sua identità rock contemporanea.

La scelta di Mara Venier di portarlo a Domenica In come frontman della band è un segnale chiaro: dare al programma un suono più moderno, energico e riconoscibile.

Vita privata: amori, riservatezza e il rapporto con i figli Achille e Dante

Timothy Cavicchini è sempre stato molto riservato. Da giovane è stato sposato, poi ha vissuto una relazione con Angela Bonfante, oggi conclusa. Nella sua vita privata, però, ci sono due presenze fondamentali: i suoi figli, Achille e Dante, ai quali dedica gran parte del suo tempo quando non è in studio o in tournée.

Non ama parlare pubblicamente delle sue relazioni e preferisce mantenere un profilo discreto, ma è probabile che Mara Venier, con la sua capacità di far aprire gli ospiti, proverà a farlo raccontare qualcosa in più anche sul lato più personale della sua storia.

Con il suo arrivo a Domenica In, Cavicchini si prepara a farsi conoscere da un pubblico più ampio, portando nel programma la sua voce, la sua esperienza e un’energia nuova che Mara Venier ha voluto fortemente per “svecchiare” il pomeriggio di Rai 1.