Javier Martinez reunion speciale a Firenze: ecco con chi è stato beccato

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Javier Martinez continua il suo periodo d’oro in seguito alla partecipazione alla seconda stagione di The 50 Italia, la cui messa in onda è prevista per il 2027 su Amazon Prime Video. Il pallavolista argentino ha raggiunto in queste ore Firenze in compagnia della fidanzata Helena Prestes. I due sono stati invitati a prendere parte a Corri la vita, un evento che ogni anno coinvolge centina di persone con l’obbiettivo di raccogliere fondi alla lotta contro il tumore al seno. Proprio nel capoluogo toscano Javier Martinez è stato beccato insieme ad alcuni ex gieffini e un amico speciale. Un utente ha pubblicato una foto su X in cui si vede il pallavolista argentino insieme alla sua fidanzata Helena Prestes e Stefania Orlando. In un’altra foto condivisa dal fan, l’ex concorrente del Grande fratello è insieme a Federico Fusca, noto chef toscano e da tempo presenza fissa di E’ sempre mezzogiorno.

Javier Martinez beccato insieme a Stefania Orlando, Federico Fusca a Luca Calvani a Firenze

Javier Martinez ha riabbracciato Stefania Orlando e Federico Fusca a Corri la vita, l’evento a scopo benefico che si svolge ogni anno a Firenze per la lotta contro il cancro al seno. Il pallavolista argentino inoltre ha avuto modo d’incontrare Luca Calvani, che ha presentato la manifestazione benefica dal palco nel centro della città. Proprio l’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede insieme all’attore-chef toscano in cui dichiarano le seguenti parole: “Io mi trovo qui, io vorrei iniziare a correre stamattina ma vedo che la gente è già partita. Luca perché non mi hai avvisato? Perché stai meglio con l’abito…”

Javier e Federico Fusca li vicino pic.twitter.com/A7DGWss2Mf — Valentina (@vale_russo83) September 27, 2026