Javier Martinez e Helena Prestes arriva una segnalazione: “Li ho visti…”

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Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. I due hanno ottenuto grande popolarità nel 2024 quando hanno preso parte al Grande Fratello dove sono arrivati entrambi alle fasi finali prima di essere eliminati. In queste ultime ore, gli Helevier – come si fanno chiamare in rete – hanno preso parte ad un evento benefico a Firenze. La modella brasiliana e l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy hanno partecipato a Corri la vita, una manifestazione che si è svolta domenica 27 settembre nel capoluogo toscano che ha lo scopo di raccogliere i fondi per la lotta contro il tumore al seno. Un’iniziativa che è stata aderita da Javier Martinez, Helena Prestes ma anche Stefania Orlando e Luca Calvani.

Helena Prestes e Javier Martinez in love a Firenze: la segnalazione

La coppia ha preso parte ad un evento benefico a Firenze. Proprio dalla città del Ponte Vecchio è arrivata una segnalazione su Helena Prestes e Javier Martinez direttamente da un utente che ha avuto modo di vederli a Corri la vita. Un fan ha pubblicato la seguente segnalazione su X: “Ho una mia amica a Firenze che ha visto gli helevier in love che si coccolano so di fare cosa gradita per le mie amiche in timeline visto che ne ho 100 di voi”. La coppia è apparsa innamoratissima e complice mentre salivano sul palco per presentare l’importante evento benefico che raccoglie ogni anno centinaia di persone.

Javier e Federico Fusca li vicino pic.twitter.com/A7DGWss2Mf — Valentina (@vale_russo83) September 27, 2026