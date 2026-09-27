Far Away ritarda il ritorno su Canale 5: svelato il motivo

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Far Away è stata tra le serie tv che hanno ottenuto maggiore successo in Italia. Sbarcata ad inizio estate su Canale 5, la storia di Cihan e Alya ha collezionato ascolti mostruosi nel daytime pomeridiano. Per questo motivo, molti pensavano che la dizi turca sarebbe stata promossa nella nuova stagione televisiva ma non è stato così. Dal 21 settembre, le vicende ambientate a Mardin sono state sospese per il disappunto dei milioni dei fans che ogni giorno le seguivano in televisione. Alcune indiscrezioni avevano parlato di un possibile sbarco di Far Away in prime time per contrastare Doc-Nelle tue mani e gli altri programmi di Rai 1. Ma tale eventualità è stata smentita. A fare luce sul futuro della serie tv è arrivato Tv Sorrisi e Canzoni che ha rivelato i motivi dietro alla sospensione della serie tv.

Far Away: qual è il suo futuro? Eccolo svelato

Il noto settimanale italiano ha parlato del futuro di Far Away. Secondo Tv Sorrisi e Canzoni alla base dello stop della serie tv ci sarebbero problemi burocratici legati alla gestione dei diritti televisivi che starebbero ritardando il suo ritorno in televisione. Lo scorso 19 settembre, Canale 5 ha mandato in onda il finale della prima stagione della dizi turca dove sono accaduti diversi colpi di scena. Cihan ha raggiunto l’aeroporto dove ha impedito ad Alya di lasciare la Turchia e raggiungere il Canada insieme al figlio Deniz. Proprio in questo frangente, l’uomo si è reso protagonista di una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della protagonista che è culminata con un bacio d’amore.