Beautiful, anticipazioni 24 maggio 2026: Hope si scusa ancora con Finn, Li va in carcere da Poppy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Finn ha deciso di affrontare Hope dopo quello che è successo tra loro e le ha detto chiaramente che non intende mentire a Steffy nonostante lei gli abbia chiesto di mantenere il segreto.

Anticipazioni Beautiful 24 maggio 2026: Poppy parla con la sorella dello zaino di Tom e della droga trovata al suo interno

Durante il loro confronto Hope si scuserà ancora con Finn, giustificherà il suo comportamento impulsivo dicendo che aveva bevuto troppo alla festa. La Logan lo pregherà ancora di non dire nulla a Steffy del bacio per evitare che scoppi un’altra guerra tra Forrester e Logan. Il dottore apparirà davvero deluso dal comportamento della figlia di Brooke, erano amici e non si aspettava tutto questo.

Per molto tempo Finn ha cercato di riportare il sereno tra loro ma avrebbe dovuto seguire il consiglio della moglie quando gli diceva di stare alla larga da Hope. Il marito di Steffy continuerà a ribadire che non le mentirà sulla storia del bacio. Nel frattempo in carcere Poppy riceverà la visita di Li, alla sorella parlerà dello zaino di Tom trovato nella sua vecchia abitazione. Dentro c’era la droga che ha ucciso sia lui che Hollis, la stessa che usava lei. A questa erano state però aggiunte sostanze più letali e potenti.