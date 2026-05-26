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Manfredonia, “I volti dell’accoglienza”: il 27 maggio l’inaugurazione della mostra fotografica

A cura di Matteo della Torre, il progetto ritrae i volti dei migranti accolti nei progetti Sai. L’iniziativa rientra nel programma della “Giornata Mondiale del Rifugiato”



Sarà inaugurata mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 10.30, presso il chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, la mostra fotografica “I volti dell’accoglienza” a cura di Matteo della Torre. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi in preparazione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” organizzata anche quest’anno dadiversi enti pubblici e privati, associazioni e realtà del Terzo settore che gestiscono progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione – e di inclusione dei cittadini migranti. Una serie di eventi finalizzati a stimolare nel rito dell’incontro la possibilità di avvicinarsi al tema dei rifugiati e dell’immigrazione ascoltando le voci, entrando nelle storie, scoprendo le loro qualità artistiche, giocando insieme.



Quest’anno la “Festa del Rifugiato” si svolgerà il 18 giugno a Manfredonia. Un’occasione per ascoltare voci, storie, testimonianze lavorative, abitative ed inclusive di beneficiari e beneficiarie che sono stati ospiti o che sono oggi accolti in diversi progetti Sai presenti nel territorio: Manfredonia, Orsara di Puglia, Candela Ordinari e Vulnerabili, Bovino, Cerignola, Casalnuovo Monterotaro, Foggia, Stornara, Lucera, San Ferdinando di Puglia. Il progetto fotografico “I volti dell’accoglienza”, nato dall’idea del fotografo Matteo della Torre, ritrae con degli intensi primi piani beneficiari e beneficiarie inseriti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione pugliese e coloro che operano al loro fianco per garantire assistenza, orientamento e supporto necessari. In particolare, gli scatti esposti a Manfredonia raccontano i volti degli accolti nei progetti SAI di San Ferdinando di Puglia, Candela, Stornarella (aderente al Comune di Cerignola ampliamento) gestiti dalla cooperativa Medtraining.

Nel corso dell’incontro saranno anche consegnati gli attestati ai migranti accolti che hanno seguito il percorso scolastico presso il Centro Provinciale Adulti 1 Foggia “David Sassoli”. Tutte le iniziative nascono dalla rete informale di realtà impegnate nel campo dell’accoglienza e dell’immigrazione che coinvolge, tra gli altri: consorzio Oltre, Medtraining, Arci Comitato Provinciale di Foggia, Mondo Nuovo, Kaleidos, cooperativa Arcobaleno, Solidaunia, centonove/novantasei, Frequenze, Abilita, Csv Foggia, cooperativa Altereco, La Puglia Non Tratta, Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia, Anolf Cisl, Acli provinciali di Foggia, Cgil, Uil, Cisl, Cgil Spi, SocialService, Le Radici e le Ali cooperative sociali, Presidio Cittadino Libera Manfredonia, Ghetto Out, cooperativa Africa Di Vittorio, Associazione San Giuseppe, Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone, Invicta, Paser Manfredonia, Casa per la Vita “Acqua di Cristo”, Cpia 1 Foggia “David Sassoli”, terrediconfine, Migrantes, Ars Manfredonia, Ets Angeli.