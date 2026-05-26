Eventi Manfredonia
La Ceralacca band a Manfredonia per La Notte dei Rosati
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La Ceralacca band a Manfredonia per La Notte dei Rosati
Cantiamo e balliamo insieme?
Sabato notte, la Marina del Gargano si accende tra brani e hit che hanno fatto sognare intere generazioni. Con la Ceralacca band, si canta, ci si scatena, ci si diverte, tutti insieme
Start ore 23:30. Al resto ci pensa la musica, l’atmosfera, il rosato e la bella gente
Se non ci sarai, te la racconteranno altri. Prenota ora il tuo Wine Kit