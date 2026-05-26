Temptation Island 2026, data d’inizio, novità e location. Ecco tutto quello che c’è da sapere

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L’estate di Canale 5 è pronta a riaccendersi con il ritorno di Temptation Island 2026, il reality dei sentimenti che ogni anno cattura milioni di telespettatori. I falò di confronto, le gelosie e le tentazioni torneranno a scandire le serate estive, con Filippo Bisciglia ancora una volta alla guida del programma prodotto da Fascino, la società di Maria De Filippi.

Mediaset ha ufficializzato il palinsesto estivo e confermato che il viaggio tra amore e tentazione prenderà il via a luglio, subito dopo la conclusione della serie francese Montmartre. La collocazione resta quella della prima serata del giovedì, ormai tradizionale appuntamento per i fan del format.

Ma quali saranno le novità di questa edizione? Dove si svolgeranno le riprese? E chi sono le coppie pronte a mettere alla prova la propria relazione davanti alle telecamere? Scopriamolo insieme.

Quando inizia Temptation Island 2026 e dove sarà ambientato

Secondo le anticipazioni di BlogTvItaliana, Temptation Island 2026 debutterà ufficialmente a luglio, confermandosi come il punto di riferimento della programmazione estiva di Canale 5. La data precisa non è ancora stata resa nota, ma la collocazione settimanale è ormai certa: il giovedì sera, subito dopo Montmartre, con Filippo Bisciglia pronto a riaccendere i falò e le emozioni.

La location scelta per le riprese è la stessa della scorsa edizione: il Calalandrusa Beach & Nature Resort, in Calabria. Dopo anni trascorsi nella storica cornice sarda dell’Is Morus Relais, il reality ha trovato una nuova casa nel Sud Italia, tra mare cristallino e natura incontaminata.

Il format resta fedele alla sua formula vincente: coppie pronte a mettere alla prova il proprio amore, separate in due villaggi e circondate da tentatori e tentatrici che renderanno il percorso più intenso e imprevedibile. Tra gelosie, confessioni e confronti al falò, ogni settimana promette emozioni forti e colpi di scena.

Le novità e i rumor sul cast di Temptation Island 2026

Se la data e la location sono ormai certe, il cast di Temptation Island 2026 resta avvolto nel mistero. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata sulle coppie protagoniste, ma sul web il gossip è già esploso. I fan del programma hanno iniziato a ipotizzare i nomi dei partecipanti, mentre sui social si attendono i primi video di presentazione che, come da tradizione, verranno pubblicati sul profilo ufficiale del reality.

Filippo Bisciglia, volto storico del programma, tornerà a guidare i protagonisti nel loro “viaggio nei sentimenti”, tra momenti di confronto e scelte difficili. La produzione promette un’edizione più dinamica, con nuove modalità di interazione tra i villaggi e un ritmo narrativo ancora più serrato.

Temptation Island 2026 si conferma così il grande evento televisivo dell’estate, pronto a riempire il vuoto lasciato da Uomini e Donne e Grande Fratello. Con il suo mix di emozioni, tensioni e storie vere, il reality di Maria De Filippi resta uno dei format più seguiti e discussi della TV italiana.

Temptation Island 2026: l’attesa cresce tra i fan

L’attesa per Temptation Island 2026 è ormai alle stelle. I telespettatori si preparano a vivere nuove settimane di passione e colpi di scena, tra amori messi alla prova e scelte definitive davanti al falò.

Il successo del programma, che ogni anno domina gli ascolti estivi, conferma quanto il pubblico ami immergersi nelle dinamiche delle coppie e nei loro dilemmi sentimentali. E con Filippo Bisciglia pronto a tornare in scena, la nuova edizione promette di essere ancora più coinvolgente.

L’appuntamento è fissato per luglio su Canale 5, in prima serata, con un’unica certezza: anche quest’anno, le tentazioni non mancheranno.