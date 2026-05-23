Beautiful, anticipazioni 23 maggio 2026: Finn affronta Hope, vuole rivelare la verità a Steffy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 23 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che il giorno dopo i festeggiamenti a casa di Eric negli uffici della Forrester Creations Hope rivelerà alla madre di essere in crisi. Non le racconterà di aver baciato Finn però ammetterà che non riesce a fare a meno di pensare a lui.

Anticipazioni Beautiful 23 maggio 2026: Hope chiede scusa a Finn, lui non vuole mentire alla moglie

Brooke proverà a tranquillizzare la figlia, però le ricorderà che Finn non può essere la soluzione ai suoi problemi sentimentali, soprattutto perché è sposato. Il marito di Steffy chiederà ad Hope di raggiungerlo nel suo ufficio e apparirà furioso dopo che lo ha baciato.

Hope si scuserà con lui, gli dirà che ha commesso un errore e gli chiederà di non parlarne con nessuno, lui però non vuole mantenere questo segreto. In passato ha mentito alla moglie per colpa di Sheila e questa volta vuole raccontarle la verità. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che dopo che Poppy è stata arrestata emergeranno dei dubbi in merito alla paternità di Luna.