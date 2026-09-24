A Rodi Garganico la prima edizione del Memorial “Stella Costa”

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RODI GARGANICO, IL 25 E 26 SETTEMBRE LA PRIMA EDIZIONE DEL MEMORIAL “STELLA COSTA” TROFEO DONTIA CON LA BARCA DELLA LEGALITA’ “HELENA” DELLA LEGA NAVALE ITALIANA

Due giorni dedicati al mare, alla vela e alla memoria. Il 25 e 26 settembre 2026, Rodi Garganico ospiterà la prima edizione del Memorial “Stella Costa” Trofeo DONTIA, la veleggiata sulla rotta Rodi Garganico–Peschici organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Rodi Garganico, in collaborazione con la sezione di Peschici e con il patrocinio degli Enti e delle realtà partner dell’iniziativa. L’evento nasce con l’obiettivo di trasformare la passione per la vela in un momento di condivisione e di ricordo, portando in mare equipaggi e imbarcazioni lungo uno dei tratti più suggestivi della costa del Gargano.

Il ricordo. L’evento nasce anche per ricordare la piccola Stella Costa, uccisa a 12 anni da un proiettile vagante, la sera del 18 giugno 2002. Stella si trovò nel mezzo di un agguato e morì colpita da un proiettile vagante che la raggiunse al petto.

Il programma del Trofeo DONTIA prenderà il via domani venerdì 25 settembre, al Porto Turistico di Rodi Garganico, con l’accoglienza e le iscrizioni degli equipaggi, previste alle 17.30. Alle ore 20.30 si terrà il briefing tecnico dei Comandanti, durante il quale saranno fornite le indicazioni operative per la veleggiata e verranno consegnate le T-shirt commemorative dell’evento.

La giornata clou sarà sabato 26 settembre. Alle ore 9, sarà aperto il canale radio di servizio VHF CH 72, mentre alle ore 10.30, è previsto il segnale di partenza. Ad aprire ufficialmente la linea sarà l’imbarcazione Helena, che guiderà la flotta lungo il percorso.

La veleggiata seguirà la rotta Rodi Garganico–Peschici, con giro di boa a Peschici e successivo rientro a Rodi Garganico nel pomeriggio, secondo le modalità comunicate ai partecipanti durante il briefing. A chiudere la manifestazione sarà, alle 18.30, la cerimonia al Porto Turistico di Rodi Garganico, con la premiazione del Memorial “Stella Costa” e la consegna del Trofeo DONTIA, il saluto alle autorità e un rinfresco finale.

Il Memorial vuole essere non soltanto un appuntamento sportivo, ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi sul mare e condividere il valore del ricordo. Una manifestazione che mette insieme vela, territorio e memoria, coinvolgendo equipaggi, appassionati e comunità locali in un evento destinato a diventare un nuovo appuntamento per il calendario nautico del Gargano.