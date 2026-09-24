Javier Martinez, problemi social per l’ex gieffino: costretto a scusarsi

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore quando ha annunciato di essere rimasto vittima di alcuni problemi social. L’uomo ha pubblicato un messaggio nel suo broadcast di Instagram dove ha rivelato di star riscontrando dei problemi col suo canale esclusivo che ha aperto da poco. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato il seguente messaggio: “Buongiorno a tutti! E’ da un giorno che non riesco a pubblicare sul canale privato, non capisco il perchè. Appena risolvo vi farò sapere. Mille scuse.” Javier Martinez è stato costretto a scusarsi coi propri utenti dopo che il suo canale abbonamento ha dimostrato di avere qualche problema a condividere contenuti.

Javier Martinez ha aperto un canale esclusivo su Instagram come Helena Prestes

L’ex opposto della Terni volley academy sta avendo dei problemi col suo canale esclusivo. Da non molte settimane, Javier Martinez ha deciso di usufruire di tale funzione su Instagram, seguendo quanto fatto da Helena Prestes e da altri ex gieffini. In poco tempo, il 31enne è riuscito ad ottenere oltre 2 mila iscritti. Un grande successo per l’uomo che ha dimostrato di aver fidelizzato il suo pubblico nonostante la sua scarsa presenza sia sui social che in televisione che hanno contribuito a fargli perdere molto hype ottenuto durante il percorso al Grande fratello.