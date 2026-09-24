Tra i giganti della Foresta e il fascino della Laguna: il FAI alla scoperta del Gargano

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La Delegazione FAI di Foggia organizza un’esperienza unica, in programma per domenica 18 ottobre 2026, intitolata “Tra i giganti della Foresta e il fascino della Laguna”. L’evento si propone di unire la natura incontaminata del Parco Nazionale del Gargano al mistero e alla storia di un’antica area sospesa sul lago.

La giornata avrà inizio alle ore 07.45 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza del Donatore (Via Scaloria) e la partenza a bordo di un bus granturismo. Alle ore 09.30, una volta giunti nel cuore della Foresta Umbra, prenderà il via il trekking denominato “I segreti della Foresta Umbra”. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in una delle faggete vetuste più grandi e antiche d’Europa, riconosciuta come Patrimonio Mondiale UNESCO. A differenza dei tipici boschi dell’Appennino, questo ecosistema vanta una straordinaria biodiversità: accanto ai faggi svettano aceri, cerri e tassi millenari, il tutto arricchito da un rigoglioso sottobosco. L’itinerario previsto ha una lunghezza di circa 7 km e richiederà un tempo di percorrenza di 3 ore.

Dopo il termine della passeggiata, fissato per le 12.30, i partecipanti potranno ricaricare le energie alle 12.45 con un pranzo conviviale presso la trattoria Foresta Umbra.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, il gruppo si sposterà verso Varano, il bacino costiero più grande del Sud Italia. In questa tappa verrà visitato il suggestivo Santuario della SS. Annunziata, noto anche come Chiesa del Crocifisso, un edificio risalente al X secolo. Il santuario è stato eretto sulle rovine dell’antico borgo medievale di Bayranum, del quale sono ancora visibili i resti delle mura e delle torri del 1225. All’interno di questo luogo intriso di storia e devozione è custodito un prezioso Crocifisso ligneo del Trecento. Il rientro a Manfredonia è previsto per le ore 18.00.

Informazioni pratiche e prenotazioni La quota di partecipazione per l’evento, che include il viaggio in bus e la visita guidata, è di 20,00 € per i soci FAI e di 25,00 € per i non soci. Il pranzo in trattoria (30,00 €) non è compreso nella quota e andrà pagato direttamente in loco. È richiesto un equipaggiamento adeguato comprendente scarpe da trekking, abbigliamento comodo e traspirante a strati, giacca a vento e K-way, e uno zaino con una sufficiente riserva d’acqua.

Le prenotazioni sono aperte dal 24 settembre fino al 30 settembre e possono essere effettuate contattando il numero 347 47 72 529 (riferimenti: dott. Michele De Meo e Prof.ssa Apollonia Rinaldi). L’iniziativa sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 45 partecipanti, e il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 5 ottobre.