Beautiful, anticipazioni 22 settembre 2026: malinteso tra Hope e Finn? Ridge ha dei dubbi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 22 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter vorrebbe a tutti i costi trovare un modo per aiutare Hope dopo che Steffy l’ha licenziata ingiustamente. Potrebbe anche aver trovato un modo per assumere lui il controllo della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful 22 settembre 2026: Ridge parla con Finn della vicenda di Hope, i suoi dubbi aumentano

Alla Forrester Creations c’è una crisi in corso per la questione di Hope. Steffy vuole rendere pubblico il suo licenziamento e l’interruzione della sua linea, Katie ed Eric le chiederanno ancora di pensare alle conseguenze che potrebbero esserci. Entrambi sono infatti convinti che una decisione così drastica potrebbe danneggiare l’azienda.

Ridge sin dall’inizio si è schierato dalla parte della figlia ma per evitare altre tensioni con Brooke proverà a vederci chiaro in merito alla vicenda. Lo stilista deciderà quindi di parlare con Finn per capire cosa sia successo davvero con Hope ma i suoi dubbi non faranno che aumentare, il gesto di Hope è stato davvero frainteso come dice lei? Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il Forrester prima di prendere altre decisione vuole essere sicuro di sapere la verità perché è consapevole che la situazione diventerebbe definitiva dopo il comunicato stampa.