Beautiful, anticipazioni 23 settembre 2026: Hope sprona Carter a tradire Ridge e Steffy, lui è combattuto

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 23 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che parlando con Katie alla Forrester Creations Steffy dirà che è arrivato il momento di diffondere il comunicato stampa in merito alla chiusura della Hope for the the Future e al licenziamento di Hope.

Anticipazioni Beautiful 23 settembre 2026: Katie vuole rimandare il comunicato, Steffy non cambia idea

Katie continuerà a pensare che sganciare all’improvviso questa bomba non sarebbe affatto positivo per l’azienda, per questo proverà ancora a farle cambiare idea o ad aspettare ancora un po’ ma lei non sarà d’accordo.

Nel frattempo Carter e Hope rifletteranno sul diabolico piano che darebbe a lui l’opportunità di prendere le redini della Forrester Creations. Infatti, se ingannerà i Forrester facendogli firmare a favore suo i documenti relativi al nuovo assetto societario assumerebbe lui tutto il potere. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Carter non sarà affatto convinto di farlo perché va contro i suoi principi tradire la fiducia di Ridge e Steffy. La Logan però per convincerlo gli dirà che nessuno dei due è mai stato trattato nel modo giusto.