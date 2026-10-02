La Promessa, cambio programmazione dal 3 ottobre: ecco il nuovo orario su Rete 4

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Dal 3 ottobre 2026, La Promessa cambia nuovamente collocazione nel palinsesto di Rete 4, segnando una svolta importante per chi segue la soap ogni giorno. La serie spagnola non occuperà più la prima serata del sabato, una fascia che durante l’estate aveva permesso di seguire più episodi consecutivi e di immergersi più a lungo nelle vicende di Jana, Manuel e Curro. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché La Promessa perde il prime time? cosa succede agli episodi inediti? e come cambiano le abitudini dei telespettatori?

Dal 3 ottobre La Promessa esce dal prime time e resta solo nel preserale

La decisione di Rete 4 è chiara: la soap non verrà più proposta nel sabato sera. La rete sceglie di sostituire la fascia serale con un film, riportando La Promessa alla sua collocazione più tradizionale, quella delle 19:40. Gli episodi inediti continueranno ad arrivare ogni giorno, ma senza il lungo appuntamento serale che aveva caratterizzato l’estate. Per il pubblico non si tratta di una cancellazione, bensì di una riduzione dello spazio dedicato alla soap, che resta comunque un punto fermo del preserale di Rete 4.

Il ritorno di Tú sí que vales e la riorganizzazione del sabato sera Mediaset

Il cambio di programmazione non arriva isolato. Su Canale 5, infatti, torna Tú sí que vales, il talent show che tradizionalmente domina il sabato sera autunnale. La presenza del programma di Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi spinge Mediaset a riorganizzare l’intero prime time del weekend. Rete 4, per evitare sovrapposizioni interne e per rafforzare la propria identità di rete, rinuncia alla soap e sceglie una serata più classica, affidata al cinema. La Promessa resta così confinata al preserale, mantenendo la sua continuità quotidiana ma perdendo la visibilità del prime time.

Cosa cambia per i telespettatori: meno episodi e nessuna maratona serale

Per chi segue La Promessa, la modifica è significativa. La soap continuerà a essere trasmessa ogni giorno, ma non offrirà più la maratona del sabato sera. Gli episodi inediti resteranno disponibili, ma in quantità ridotta rispetto ai mesi estivi. La nuova collocazione richiede maggiore attenzione agli orari: chi vuole seguire gli sviluppi della storia dovrà sintonizzarsi nel preserale, senza contare su un recupero serale. Al momento non ci sono indicazioni su un possibile ritorno della soap in prima serata. La scelta sembra destinata a restare stabile almeno per le prossime settimane, mentre il sabato sera di Rete 4 si allinea alla strategia generale del gruppo, lasciando spazio allo spettacolo di Canale 5.