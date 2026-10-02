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Il preserale di Rai 1 cambia ancora. Affari Tuoi, il game show guidato da Stefano De Martino, non sarà trasmesso oggi, venerdì 2 ottobre 2026, a causa dell’ennesimo cambio di palinsesto imposto dagli impegni della Nazionale. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché la puntata salta di nuovo? quando torna il programma? e cosa succede con l’arrivo di Ballando con le Stelle?

Perché Affari Tuoi non va in onda oggi: Francia–Italia prende il posto del game show

Rai 1 ha scelto di dedicare la prima serata alla sfida Francia–Italia, valida per la terza giornata della Nations League 2026/27. La partita, in programma dallo Stade de France, è considerata particolarmente importante: la Francia arriva da due vittorie consecutive, mentre l’Italia ha appena ritrovato fiducia con il 4–1 contro la Turchia.

Per Affari Tuoi si tratta del terzo stop in pochi giorni:

venerdì 25 settembre era stato sostituito da Italia–Belgio;

lunedì 28 settembre aveva lasciato spazio a Turchia–Italia;

oggi, 2 ottobre, cede nuovamente il posto alla Nazionale.

Una serie di rinvii ravvicinati che spezza la continuità del preserale e costringe il pubblico ad attendere per rivedere De Martino in studio.

La sorpresa del weekend: Affari Tuoi va in onda anche sabato, nonostante Ballando con le Stelle

La curiosità arriva dal giorno successivo. Sabato 3 ottobre debutta la nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma Affari Tuoi sarà comunque regolarmente in onda. Una scelta insolita: in passato, la Rai aveva spesso modificato il preserale per lasciare più spazio al programma di Milly Carlucci. Questa volta, invece, il “gioco dei pacchi” accompagnerà il pubblico anche nel weekend, mantenendo la sua fascia abituale.

La decisione conferma quanto Affari Tuoi sia diventato un pilastro della programmazione, capace di convivere anche con i grandi show del sabato sera.

Nuovi stop in arrivo: il 5 ottobre salta ancora per Italia–Turchia

La settimana non si chiude qui. Lunedì 5 ottobre, Affari Tuoi sarà nuovamente assente dal palinsesto: Rai 1 trasmetterà infatti Italia–Turchia, altro appuntamento della Nations League. Nel giro di poco più di una settimana, il programma subirà quindi quattro interruzioni, tutte legate agli impegni della Nazionale.

Non si tratta di una pausa definitiva: dopo ogni match, il game show torna puntuale in onda. Ma questa fase della stagione è particolarmente frammentata, con un preserale che deve adattarsi alle esigenze sportive della rete.