Beautiful, anticipazioni 1 ottobre 2026: Remy preoccupa Electra, amara scoperta per Ridge

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 1 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Brooke ha messo al corrente Ridge in merito al piano di Carter per assumere tutto il potere alla Forrester Creations. Il Forrester non ha voluto credere al fatto che il Walton lo abbia pugnalato alle spalle perché è da sempre un suo fidato collaboratore e amico.

Anticipazioni Beautiful 1 ottobre 2026: Electra vuole allontanare Remy, Ridge sconvolto per il tradimento di Carter

Durante il loro incontro a Il Giardino Remy dirà ad Electra di averla seguita a Los Angeles e di averla sempre monitorata sui giornali, rivelazioni che la spiazzeranno non poco.

Electra ha paura che il suo segreto possa essere scoperto ed è per questo motivo che proverà ad allontanare Remy, lui però non avrà nessuna intenzione di restare fuori dalla sua vita. Intanto Will mentre sarà nel reparto stilisti con Ivy esternerà i suoi dubbi in merito all’irrequietezza della ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che dopo aver parlato con Brooke Ridge andrà a rileggere i documenti e scoprirà suo malgrado che Carter lo ha davvero raggirato per prendere il controllo della Forrester Creations.