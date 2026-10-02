Manfredonia, due mesi senza Consiglio Comunale, minoranza: “Varie criticità in Ase”
Manfredonia, due mesi senza Consiglio Comunale, minoranza: “Varie criticità in Ase”
Abbiamo depositato un atto argomentato , per chiedere di approfondire, all’interno della massima Assise cittadina, le varie criticità gestionali, che affliggono l’attività della società, interamente partecipata dal Comune, deputata alla prestazione di un servizio essenziale, quale quello di igiene urbana.
Malgrado le elevate tariffe, versate dai contribuenti onesti, Manfredonia continua ad essere sporca, mentre si susseguono accentuate anomalie, nell’ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali, le quali esigono massima trasparenza, per garantire legalità e efficienza assolutamente effettive, non semplicemente annunciate.
Confidiamo, dunque, in una rapida convocazione dell’organo assembleare, che non si riunisce da due mesi, per cause non note, ma intuibili.
Dilagano, infatti, nelle fila della maggioranza, patologie “intestinali”, di origine politica, che determinano acuti e diffusi “mal di pancia”, malgrado le quotidiane verifiche interne ed esterne, rispetto alle singole forze politiche e alla pseudo coalizione.
I consiglieri comunali
Fabio Egidio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli