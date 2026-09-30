Beautiful, anticipazioni 30 settembre 2026: Brooke svela a Ridge cosa ha scoperto, intanto Carter…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 30 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge ha notato l’espressione preoccupata di Brooke non appena lo ha raggiunto alla Forrester Creations. Intanto Electra ha rivisto un vecchio amico che le ha parlato del suo nuovo inizio a Los Angeles e della voglia che aveva di rivederla.

Anticipazioni Beautiful 30 settembre 2026: Ridge non vuole credere alle accuse di Brooke contro Carter

Ancora turbata per quello che ha sentito Brooke mentre sarà da sola con Ridge nel suo ufficio gli dirà che ascoltando Hope e Carter ha scoperto che la ristrutturazione nasconde tutt’altro. Lui però sarà convinto di aver firmato solo delle fiscali pratiche e non darà peso alle accuse.

La Logan sarà certa di ciò che ha sentito, infatti insisterà con il Forrester, Carter per ottenere tutto il potere in azienda lo ha manipolato approfittando del fatto che ripone totale fiducia nei suoi confronti. Nel frattempo il Walton non potrà fare a meno di sentirsi un traditore, ma pensa che questo sia l’unico modo per impedire a Steffy di gestire in modo scorretto l’azienda. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lui vuole solo ridare dignità a Hope e alla sua linea che è stata cancellata.