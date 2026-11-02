Beautiful, anticipazioni 2 novembre 2026: Hope torna alla Forrester, Ridge non vuole lavorare per lei e Carter

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 2 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che i Forrester stanno facendo i conti con il tradimento di Carter, non sono più loro ad avere il controllo della Forrester Creations e dovranno affrontare le conseguenze causate da questo improvviso e inaspettato cambiamento.

Anticipazioni Beautiful 2 novembre 2026: Zende indignato da Carter e Hope vuole licenziarsi alla Forrester Creations

Eric, Steffy e suo padre non possono fare a meno di pensare di essere stati ingannati e traditi da Carter e saranno molto arrabbiati per questo, specie perché non si aspettavano una cosa simile da una persona di cui si fidavano ciecamente. Ridge dirà di nuovo di non avere nessuna intenzione di lavorare per Hope e Carter, la forte tensione che si è creata ha avuto delle ripercussioni anche nel suo rapporto con Brooke.

Al comando della Forrester Creations, Carter inizierà subito a lavorare per realizzare i suoi progetti con l’obiettivo di far diventare l’azienda un globale marchio del lusso. Il Walton farà tornare Hope in azienda e assicurerà di dare alla ‘Hope for the Future’ finanziamenti e sostegno. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan sarà molto felice e dirà a Carter di fidarsi totalmente della sua visione. Nel frattempo Zende apparirà indignato dalle ultime novità, lo stilista si recherà dai Forrester e dirà di volersi dimettere in segno di lealtà.