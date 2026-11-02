Helena Prestes sotto accusa: “Compri i likes su Instagram”, la replica di lei

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Helena Prestes è tra i personaggi usciti dal Grande fratello più seguiti. La modella brasiliana ha partecipato all’edizione del 2024 del reality show dove ha ottenuto una grande popolarità. L’esperienza le ha permesso di siglare diverse collaborazioni professionali con importanti brand. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è finita al centro di un attacco da parte di un utente, che l’ha accusata di comprarsi i likes su Instagram. La pratica illegale permettere ai vip di aumentare notevolmente i propri mi piace ai post o followers sul profilo Instagram. L’utente ha scritto il seguente commento sotto l’ultimo post pubblicato da Helena Prestes sui social: “Smettila di comprarti i likes”. Un’accusa che non è piaciuta all’influencer brasiliana, la quale ha risposto stizzita: “Non sentivo questa caz*ata da un po’“.

Helena Prestes non ha comprato likes su Instagram

La modella brasiliana ha risposto per le rime a chi l’ha accusata di aver comprato dei likes per accrescere i propri post e followers su Instagram. Un pratica illegale che comporta notevoli rischi per la credibilità e la visibilità di un profilo. Nel frattempo, Helena Prestes è reduce da un’esperienza a Milano insieme a Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui appare una foto della donna insieme a Javier Martinez mentre partecipano all’evento organizzato dal suo brand dove si sono messi alla prova nella creazione della pasta fatta a mano.