Beautiful, anticipazioni 31 ottobre 2026: Ridge trova conforto in Steffy e Taylor, il Forrester ammette…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 31 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che per Katie è apparsa incredula per il fatto che Carter abbia deciso di ingannare all’improvviso i Forrester portandogli via la Forrester Creations. Durante il confronto con Ridge, Brooke ha giustificato l’azione di Carter e Hope dicendo che si sono comportati così perché si sono sentiti emarginati per anni.

Anticipazioni Beautiful 31 ottobre 2026: tra Brooke e Ridge è finita, lui spiega a Steffy e Taylor cosa è successo tra loro

La situazione è precipitata tra Brooke e Ridge durante il loro confronto, al punto che hanno deciso di mettere fine a quella che sembrava una storia d’amore stabile e indissolubile. Il Forrester troverà conforto a casa di Steffy, dove sarà presente anche Taylor.

Sia Steffy che la madre sono convinte che sia stata Hope a spingere Carter a tradire i Forrester dopo aver mostrato per molti anni la sua fedeltà e la sua amicizia. Le due accuseranno Brooke di difendere la figlia nonostante abbia palesemente sbagliato. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge ammetterà di aver perso il controllo mentre parlava con la Logan e di aver insultato sua figlia. Lo stilista ha addirittura preteso che allontanasse Hope da casa. Di fronte al rifiuto di Brooke di cacciare la figlia il Forrester ha deciso di andare via lui di casa.