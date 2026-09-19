Beautiful, anticipazioni 19 settembre 2026: Taylor non vuole tornare con Ridge, Steffy apprezza il supporto di Ridge

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 19 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che durante la chiacchierata con Brooke Taylor racconterà quanto si sia sentita angosciata quando pensava che sarebbe morta e che non avrebbe potuto vedere i suoi nipoti crescere. Lei sarà sempre grata all’ex marito per averla aiutata nel suo percorso di guarigione.

Anticipazioni Beautiful 19 settembre 2026: Steffy è felice che il padre sia rimasto sempre dalla sua parte

Mentre la Hayes lottava per guarire dalla malattia ha imparato ad amarsi senza sentirsi un’egoista e crede che non ha bisogno di avere al suo fianco un uomo, infatti la sua intenzione non è quella di tentare un ritorno di fiamma con Ridge.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Steffy alla Forrester Creations dirà a Ridge di essere felice per il fatto che lui abbia dimostrato di essere dalla sua parte, anche quando Brooke si è schierata con Hope. Il padre le dirà che la Logan essendo una madre ha manifestato il suo sostegno alla figlia, come avrebbe fatto lei con i suoi figli e come fa Taylor nei suoi confronti.