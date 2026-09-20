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Meteo, primi segnali di cambiamento da mercoledì 23 settembre

Aria più fresca è in arrivo sull’Italia da mercoledì 23 settembre: tra le zone maggiormente colpite c’è la Puglia.

Ma la giornata da segnare con la matita rossa è quella del 24 settembre: la media degli scenari conferma piogge diffuse e rovesci temporaleschi lungo il medio versante adriatico e su gran parte delle regioni meridionali.

Picchi di pioggia tra le Marche e la Puglia.

Il rinforzo della ventilazione settentrionale accentuerà la sensazione di freddo. Al contrario, l’alta pressione continuerà a proteggere il Nord Italia, garantendo ampie schiarite e tempo stabile.

Con l’avvicinarsi del fine settimana, la perturbazione sfilerà verso sud-est. La giornata di domenica vedrà un generale consolidamento della stabilità atmosferica, accompagnata da un nuovo rialzo termico.