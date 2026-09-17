Beautiful, anticipazioni 17 settembre 2026: i riflettori preoccupano Electra, la sua richiesta spiazza

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 17 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che alla Forrester Creations si sta parlando moltissimo dell’improvviso licenziamento di Hope, ma saranno tutti presi dal rilancio dei gioielli. Saranno Ivy ed Electra ad occuparsene, all’inizio Steffy era apparsa titubante ma poi ha accolto la novità con grande interesse.

Anticipazioni Beautiful 17 settembre 2026: Will nota l’agitazione di Electra e interviene per aiutarla

Alla Forrester Creations di recente hanno deciso di rilanciare la linea di gioielli. Sia Steffy che Ridge saranno molto felici di dare la possibilità alla nuova generazione della loro famiglia di mettersi in gioco.

Pensando di dover finire davanti ai riflettori della stampa Electra apparirà notevolmente preoccupata. Non sarà affatto felice di ricevere quel tipo di attenzione, infatti farà una richiesta che spiazzerà non poco. Quale? Vorrebbe che il suo nome e la sua foto non comparissero nella nuova campagna pubblicitaria dell’azienda. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che l’agitazione della nipote di Ivy non sfuggirà a Will, il ragazzo proverà infatti a farla sentire a suo agio.