Oroscopo di Branko del 20 settembre e pagelle per tutti i segni: Sagittario brilla e prende 9 come voto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko del 20 settembre, i nativi del Sagittario potrebbero ricevere ottime notizie professionali ed essere favoriti in amore sia in coppia che da single. I nati sotto il segno dell’Acquario dovranno fare attenzione alle trappole lavorative e puntare al dialogo per chiarire i dubbi di coppia. Infine, i Pesci farebbero bene a concedersi del relax e ad affrontare con totale trasparenza le richieste del partner.

Oroscopo del giorno 20 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Oggi la pigrizia potrebbe prendere il sopravvento e lasciarti addosso poca voglia di fare. Il desiderio di staccare la spina nasce anche dalla volontà di allontanare qualche pensiero ansioso. A riportare il sereno e la giusta carica ci penserà la dolce metà, determinata a godersi una domenica all’insegna della leggerezza. Se non hai un legame, l’oroscopo di Branko prevede un incontro decisamente stuzzicante. Voto: 6

Toro – Questa giornata ti metterà di fronte a scelte importanti. Se la questione riguarda la professione, prenditi il giusto tempo per valutare ogni dettaglio prima di esporci. Sul fronte sentimentale, dopo le recenti tensioni, ritrovi finalmente la voglia di venirti incontro con chi ami. Da single, invece, gioca d’astuzia: non svelare subito tutte le tue carte con la persona che ti stuzzica. Voto: 6,5

Gemelli – Ingegno e creatività non ti mancano affatto. Approfittane per organizzare le priorità dell’inizio settimana, ma poi stacca la spina e goditi questa giornata senza farti condizionare da inutili negatività. Se chi ti sta accanto appare un po’ suscettibile, la tua diplomazia saprà riportare la calma e la serenità. Se sei in cerca d’amore, le previsioni astrologiche di Branko preannunciano momenti davvero emozionanti. Voto: 8

Cancro – Ogni tanto bisogna lasciarsi andare e accettare che non tutto si possa controllare. Messo da parte l’impegno professionale per 24 ore, è il momento di dedicare attenzioni preziose a chi ti ama. Per chi viaggia in solitaria potrebbe arrivare un fuoriprogramma inatteso: una sorpresa capace di lasciare a bocca aperta, ma che per molti si rivelerà una piacevole svolta. Voto: 7,5

Branko e l’oroscopo del 20 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Ami stare al centro della scena e gestire ogni situazione, ma oggi le cose potrebbero prendere una piega diversa dal previsto. Vedere qualcun altro rubarti i riflettori rischia di generare un po’ di frustrazione, che finiresti per scaricare su chi ti sta accanto, ricevendo però un bel richiamo all’ordine. Per i single il fascino da solo non basterà: l’eccessiva presunzione rischia di allontanare nuove conquiste. Voto: 5,5

Vergine – Qualche preoccupazione di troppo e un piccolo disturbo fisico ti stanno rendendo un po’ teso, ma si tratta di una fase passeggera. Se oggi ti tocca lavorare, fai attenzione a non entrare in rotta di collisione con i colleghi. Anche in coppia il malumore potrebbe creare distanza, soprattutto se continui a chiuderti a riccio senza spiegare cosa ti tormenta. Voto: 5

Bilancia – Una giornata caratterizzata da alti e bassi. Un po’ di lavoro arretrato ti costringerà a ritagliarti dello spazio da casa, ma una volta terminato potrai finalmente staccare. L’oroscopo di Branko ti suggerisce di goderti il tempo libero con chi ami: il divertimento non mancherà, anche se a fine serata potrebbe nascere un piccolo battibecco. Se cerchi un’affinità, mostrati sicuro delle tue potenzialità. Voto: 6,5

Scorpione – L’intuito sarà il tuo punto di forza: niente ti sfuggirà, specialmente nelle questioni pratiche o lavorative. In ambito affettivo si respira un’atmosfera decisamente intensa. Per chi ha già un legame sarà l’occasione ideale per rafforzare l’intesa, mentre chi è single si sentirà irresistibilmente attratto da una personalità enigmatica e magnetica. Voto: 8,5

Previsioni astrologiche del 20 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nonostante sia un giorno festivo, una telefonata di lavoro potrebbe sorprenderti con un’ottima notizia. Con l’umore alle stelle, deciderai di organizzare una gita fuori porta: sarà un’opportunità fantastica per ritrovare complicità e passione con la persona amata. Le previsioni astrologiche di Branko per i single annunciano l’incontro con qualcuno di veramente speciale, anche se domarlo richiederà un bel po’ di corteggiamento. Voto: 9

Capricorno – Dopo una settimana di impegni ordinari, non vedevi l’ora di goderti una pausa per riempire di attenzioni chi ti sta a cuore. La giornata si preannuncia vivace per i single, che avranno più di un’occasione per fare conoscenze stimolanti. Unico appunto sulle finanze: evita le spese inutili, perché potrebbe presentarsi un imprevisto da saldare. Voto: 7

Acquario – Se la giornata di oggi prevede impegni di lavoro, mantieni la guardia alta: qualcuno sta agendo nell’ombra per metterti in cattiva luce di fronte ai superiori. Nelle questioni di cuore potrebbe sorgere qualche incomprensione, ma basterà un dialogo sincero e aperto per chiarire ogni dubbio senza conseguenze negative. Voto: 6

Pesci – Dopo un periodo particolarmente intenso e stancante, questa giornata capita a pennello per staccare la spina e regalarti un momento di relax, magari in una spa. Per quanto riguarda l’amore, l’oroscopo di Branko suggerisce chiarezza: se la persona amata ti chiede più presenza e non ti senti pronto a dargliela, meglio parlarsi apertamente e ridefinire il vostro percorso. Voto: 7,5