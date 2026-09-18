Beautiful, anticipazioni 18 settembre 2026: Taylor parla con Brooke del suo legame con Ridge

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 18 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Electra si è preoccupata pensando di dover stare davanti ai riflettori per via del rilancio della linea di gioielli. Alla Forrester Creations ha chiesto di togliere dalla campagna ogni riferimento nei suoi confronti e Will ha provato a farla sentire a suo agio vedendola agitata.

Anticipazioni Beautiful 18 settembre 2026: il cuore di Taylor la spinge verso Ridge, come reagisce Brooke

Durante un confronto tra Brooke e Taylor quest’ultima le dirà che la malattia che sta combattendo l’ha spinta a seguire di nuovo il suo cuore, che ancora una volta la conduce a Ridge. L’ex marito ha ricoperto un ruolo fondamentale in un periodo della sua vita così delicato.

La Hayes ha fatto i conti con una grande fragilità e lui l’ha aiutata a reagire, alla Logan dirà che il loro legame sarà sempre fortissimo. Brooke le dirà di essere consapevole di quello che ha sempre unito lei e lo stilista. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il loro rapporto non la infastidisce, a condizione che lei non manchi di rispetto alla loro storia d’amore.