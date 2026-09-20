Fede e religione
Festa di San Michele a Manfredonia: il programma
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Festa di San Michele a Manfredonia: il programma
PROGRAMMA
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
- Ore 20.00 — CONCERTO LIRICO SINFONICO: “Fra terra e Cielo”, tenuto nel Cine-Teatro San Michele dalla Banda “Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposto. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in Parrocchia San Michele negli orari d’ufficio indicati in chiesa.
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
Solennità della DEDICAZIONE DELLA CHIESA
- Ore 8.00 — Sparo dei mortaretti
- Ore 17.00 — Corona Angelica
- Ore 17.30 — Celebrazione del Vespro
- Ore 17.45 — Novena a San Michele Arcangelo
- Ore 18.00 — Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo, S.E. Padre FRANCO MOSCONE crs, con la benedizione del nuovo battistero e la Consacrazione a San Michele Arcangelo, mediante l’imposizione dello scapolare. A seguire, PROCESSIONE con la statua del Santo Patrono, seguendo l’itinerario: Chiesa San Michele Arcangelo, Via Gargano, Via G. Giordani, Via Cristoforo Colombo, Via Cimaglia, Via Pulsano, Via Monfalcone, Viale Beccarini, Via San Giovanni Bosco, Corso Manfredi, Via del Porto, Piazzale Ferri. Sul Piazzale ci sarà un momento di accoglienza da parte del Parroco territoriale, don Alessandro GAMBUTO, con la successiva Benedizione alla Città da parte dell’Arcivescovo. Indi la statua di San Michele Arcangelo sosterà di fronte alla spiaggia e qui riceverà il saluto con i fuochi pirotecnici della ditta NUOVA PIROTECNICA DI ROSSELLA DI BARI Manfredonia. Terminati i fuochi, la Processione riprenderà il cammino verso Viale Miramare, successivamente proseguirà per Via dell’Arcangelo, Via Tribuna, Piazza San Michele Arcangelo.
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
Solennità di SAN MICHELE ARCANGELO
- Ore 8.00 — Sparo dei mortaretti
- Ore 8.10 — Lodi mattutine
- Ore 8.30 — S. Messa presieduta da don Vincent SASI df, parroco della Parrocchia Santissimo Salvatore in Frazione Montagna
- Ore 18.30 — S. Messa presieduta da S.E. Mons. DOMENICO UMBERTO D’AMBROSIO, Arcivescovo emerito di Lecce.
A seguire, momento di festa conviviale e musicale nel salone parrocchiale, aperto a tutti (ingresso libero) e allietato dall’esibizione dei ragazzi del Gruppo Folkloristico “Li Zampitt” dell’IC Pascoli-Forgione di San Giovanni Rotondo.