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Manfredonia Ricordi. La Famiglia Delli Santi e il loro Palazzo

Il Palazzo Delli Santi è un nobile edificio del XVIII secolo, un tempo il cuore di un intero isolato compreso tra Via Santa Maria delle Grazie (ingresso principale), Via San Lorenzo, Via Stella e Corso Roma (ex Via San Matteo).

L’edificio è un pregevole esempio di stile barocco della fine del Seicento, caratterizzato da un maestoso ingresso in pietra, finemente lavorato in forme rococò, con un’architettura classica nell’intradosso e ricche decorazioni a forte rilievo verso l’esterno.

Un’elegante balconata continua sormonta il muro perimetrale del primo piano, culminando in una pregevole soluzione d’angolo. La chiave di volta dell’arco del portale funge da mensola di sostegno per la sporgenza della balaustrata, creando un armonioso movimento di masse.

Superato l’androne con volta a botte, si accede a un cortile con arcate poggianti su colonne, che generano suggestivi effetti di chiaroscuro. Dal cortile si accede alle abitazioni (tra cui l’ex scuderia) e, tramite un’ampia scalinata, agli appartamenti del primo piano.

Con l’estinzione della famiglia Delli Santi, il palazzo è stato frazionato e venduto. I successivi interventi strutturali hanno purtroppo alterato l’armonia estetica originaria dell’imponente complesso.

Figure di Rilievo della Famiglia

Alessandro Delli Santi Nel 1751, Alessandro ricoprì la carica di Sindaco Generale. È ricordato per la sua saggia amministrazione: per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, fece costruire due nuove cisterne pubbliche. Realizzò inoltre un importante canale di scarico sotto l’attuale Via Tenente Sinigaglia per gestire il deflusso delle acque pluviali provenienti dalla montagna.

Niccolò Delli Santi Figlio di Alessandro, fu eletto Sindaco Generale nell’agosto del 1775. La sua amministrazione fu particolarmente oculata: utilizzò le rendite cittadine per costruire una strada panoramica lungo le mura di cinta della città, permettendo ai cittadini di passeggiare e transitare in carrozza godendo del panorama.

Francesco Delli Santi e la visita reale Durante il mandato di Francesco Delli Santi (Sindaco tra il 1835 e il 1837), Manfredonia ebbe l’onore di ospitare il Re Ferdinando II di Borbone. Il sovrano soggiornò proprio nel Palazzo Delli Santi, all’epoca rinomato per i suoi pregevoli affreschi.