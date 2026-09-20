Fede e religione
Manfredonia, Don Giovanni Granatiero nuovo parroco della Parrocchia Santa Maria del Carmine
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Manfredonia, Don Giovanni Granatiero nuovo parroco della Parrocchia Santa Maria del Carmine
INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE DEL NUOVO PARROCO E VICARIO PARROCCHIALE
La comunità della parrocchia Santa Maria del Carmine è lieta di accogliere il nuovo parroco DON GIOVANNI GRANATIERO e il nuovo vicario parrocchiale DON DANILO MARTINO
durante la celebrazione eucaristica, presieduta da S. E. Rev.ma padre Franco Moscone, alle ore 18:30 di Sabato 3 Ottobre 2026.