Beautiful, anticipazioni 19 ottobre 2026: le parole di Hope fanno riflettere Brooke? Luna chiede a Bill…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 19 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che alla Forrester Creations si sta svolgendo una riunione molto importante ai piani superiori alla quale nessuno può accedere, Will, Electra e Zende infatti si chiederanno cosa stia succedendo. Brooke ha provato in tutti i modi a far riconciliare sua figlia con i Forrester ma è stato tutto inutile, Hope infatti pensa che lei e Carter abbiano agito nell’interesse dell’azienda.

Anticipazioni Beautiful 19 ottobre 2026: Hope dura contro i Forrester, Luna chiede a Bill di perdonarla

Hope è convinta che Steffy si lasci guidare dalle sue vendette personali nella gestione della Forrester Creations ed è per questo che Ridge non dovrebbe appoggiarla sempre. Crede anche che lo stilista negli anni abbia sempre favorito i suoi familiari e tirerà in ballo anche la posizione che ricopre Brooke in azienda.

Alla madre Hope farà notare che, nonostante lavori alla Forrester Creations da moltissimi anni, lei non ricopre un importante ruolo come dovrebbe. La Logan pensa che dovrebbe essere Brooke la co-Ceo e non Steffy, lei cercherà di non farsi condizionare dalle parole della figlia ma potrebbero farla riflettere. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Bill sarà ancora in carcere da Luna, in lacrime la ragazza gli dirà che non sopporta che lui pensi che sia un mostro. Gli dirà che lui la conosce per come è davvero e chiederà un po’ di comprensione da parte sua e perdonarla.

non sopporto che pensi che sia un mostro