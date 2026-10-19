Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo distanti: svelato il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in Italia. I due hanno ottenuto un grande successo nel 2024 grazie all’esperienza all’interno della casa del Grande fratello dove sono arrivati alle fasi finali. L’ex pallavolista della Terni volley academy e la modella brasiliana sono tornati a far parlare di loro in queste ultime ore. Gli Helevier – come si fanno chiamare in rete – sono nuovamente distanti ma non per una crisi in atto come potrebbero pensare le malelingue ma per alcuni impegni di lavoro. Javier Martinez è infatti impegnato con le riprese di un nuovo programma. In questi ultimi giorni, l’ex gieffino aveva pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram dove aveva incuriosito i suoi fans parlando di Blindgate, un progetto che sarebbe stato svelato nei prossimi giorni.

Javier Martinez impegnato in un progetto con altri due ex gieffini

Gli Helevier si trovano nuovamente distanti. Javier Martinez è impegnato nelle registrazioni di un nuovo progetto. In queste ore, l’ex opposto della Terni volley academy è stato immortalato nelle storie di altri due ex gieffini mentre si trovavano all’aeroporto di Milano Linate in procinto di prendere un aereo. L’uomo insieme a Michael Castorini e Mattia Fumagalli si mostrano raggianti mentre corrano all’interno dello scalo del capoluogo lombardo. Al momento non è stato ancora reso noto il programma a cui prenderà parte il compagno di Helena Prestes ma cosa certa è che sta già incuriosendo il pubblico.