Beautiful, anticipazioni 17 ottobre 2026: riunione importante alla Forrester, Hope difende Carter

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 17 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter, nonostante non sia felice di aver tradito la fiducia dei Forrester, ha deciso di portare avanti il suo piano perché per troppo tempo hanno ignorato i suoi consigli e hanno favorito i Forrester a discapito delle Logan.

Anticipazioni Beautiful 17 ottobre 2026: a Brooke dispiace che Hope sia coinvolta nel piano di Carter

Electra, Zende e Will si chiederanno cosa stia accadendo alla Forrester Creations quando scopriranno che è in atto un’importante riunione alla quale nessuno può accedere. Brooke capisce la rabbia della figlia per essere stata licenziata e per la cancellazione della Hope for the Future, però le dispiace che sia coinvolta nel tradimento di Carter ai danni dei Forrester.

Hope continuerà a prendere le difese di Carter ed è convinta che Steffy e Ridge non agiscano nell’interesse della Forrester Creations. Il motivo? Perché lo stilista appoggia in modo incondizionato la figlia e lei si lascia influenzare dalle sue personali vendette. La Logan pensa anche che il Forrester tenda sempre a favorire i suoi familiari, dando anche a Brooke un ruolo secondario. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope ribadirà che è stata per il Walton una sofferta decisione, presa solamente perché ama l’azienda.