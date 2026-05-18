Beautiful, anticipazioni 18 maggio 2026: Katie parla male di Poppy con Bill, lei la accusa di…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Katie, ancora convinta che Poppy sia convolta nelle morti avvenute a Il Giardino, si è recata da Bill per metterlo in guardia. All’ex marito dirà che ha delle prove contro la sua nuova compagna, pensa che sia stata lei ad uccidere Hollis e Tom.

Anticipazioni Beautiful 18 maggio 2026: Luna difende Poppy, lei accusa Katie di essere gelosa

La sorella di Brooke metterà lo Spencer in guardia dicendo che probabilmente sta vivendo con una donna pericolosa senza esserne consapevole. La Logan però non si accorgerà che intanto Poppy è tornata a casa e ha sentito tutto.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che poco dopo arriverà anche Luna e sentendo le gravi accuse di Katie resterà sconvolta. La ragazza prenderà subito le difese della madre, quest’ultima negherà le insinuazioni della Logan e si scaglierà conto di lei dicendo che è solo un’ex moglie gelosa.