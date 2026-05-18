Helena Prestes, arriva una dolce dedica per l’ex gieffina: ecco da chi

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Helena Prestes continua il suo soggiorno lavoro a New York. La modella influencer ha raggiunto gli Stati Uniti ad inizio maggio per impegni di lavoro con la sua agenzia di moda. In queste ore, però, in Italia una persona ha accusato la sua mancanza. Non stiamo parlando del fidanzato Javier Martinez ma di Gabriele Miceli, un fotografo che ha un rapporto speciale con l’ex concorrente del Grande Fratello. Per l’occasione, l’uomo ha postato una foto con un’immagine di lui e Helena Prestes risalente alla vacanza trascorsa in Sicilia un anno fa con questa dolce dedica: “Voglia di riabbracciarti, la sorella maggiore che avrei sempre voluto.” Gabriele Miceli ha dimostrato di sentire la mancanza della modella, che ormai da due settimane è lontana dall’Italia.

Helena Prestes torna in televisione dal 22 maggio

Nel frattempo, Helena Prestes tornerà presto sui teleschermi italiani. La modella influencer sarà tra le protagoniste della prima stagione di The fifty, il nuovo reality show in uscita dal 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video. La donna insieme ad altri 49 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo italiano proveranno a vincere un montepremi finale, superando sfide fisiche e mentali. Un programma molto atteso dai fans dell’italobrasiliana che non vedono l’ora di rivederla in televisione dopo averla seguita con passione come concorrente del Grande Fratello.