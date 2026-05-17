Beautiful, anticipazioni 17 maggio 2026: Poppy nasconde qualcosa a Bill? Luna affronta la madre

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, domenica 17 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Katie parlerà con RJ della scioccante scoperta fatta da Luna in merito allo zaino di Tom Starr che Poppy teneva nascosto nell’abitazione in cui viveva con la figlia prima di trasferirsi da Bill. Al suo interno la ragazza ha trovato delle lettere in cui l’uomo diceva di essere suo padre.

Anticipazioni Beautiful 17 maggio 2026: Katie convinta della colpevolezza di Poppy, Bill si confida con Liam

Katie continuerà ad essere convinta che sia stata Poppy ad uccidere sia Tom che Hollis a Il Giardino per evitare che Bill potesse scoprire la verità. Al nipote dirà che la madre di Luna aveva sia un movente che l’occasione dal momento che aveva incontrato lo Starr prima che morisse.

Intanto Bill rivelerà a Liam che nonostante sia innamorato di Poppy sente che ultimamente è sempre in preda all’ansia, come se avesse paura che tra loro potrebbe finire tutto all’improvviso. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il figlio gli dirà che probabilmente è stressata dal radicale cambio di vita. Lo Spencer però teme che la compagnia gli stia nascondendo qualcosa di grave, nel frattempo Luna affronterà la madre.