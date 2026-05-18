Lavoro, azienda agroalimentare di Manfredonia, cerca personale per ufficio Controllo Qualità

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Azienda: Olearia Clemente srl

Sede di lavoro: Manfredonia (FG), Via G. Agnelli – Zona Industriale

Settore: Agroalimentare / Produzione Olio d’Oliva

🌿 Chi Siamo

Olearia Clemente srl è la più grande azienda di filiera olearia italiana, situata nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Da sei generazioni, la nostra famiglia custodisce e tramanda l’amore per la terra pugliese e la passione per l’Olio Extravergine d’Oliva. Non ci limitiamo a produrre olio: diamo valore al prodotto e al territorio gestendo in prima persona tutte le fasi del processo produttivo, dalla coltivazione e selezione delle olive, fino all’estrazione a freddo e all’imbottigliamento.

Siamo un’azienda con una forte vocazione alla sostenibilità e all’eccellenza, fieri delle nostre produzioni 100% Italiane, Biologiche, DOP (Re Manfredi) e Biodinamiche (certificazione Demeter).

🔍 Il Ruolo

Per il potenziamento del nostro dipartimento tecnico, siamo alla ricerca di una risorsa precisa e motivata da inserire all’interno dell’Ufficio Controllo Qualità.

Lavorando in sinergia con il Responsabile di Produzione e Qualità, la figura avrà il compito fondamentale di garantire che ogni fase della filiera rispetti i rigorosi standard aziendali, assicurando un prodotto finito sicuro, eccellente e conforme alle normative vigenti e alle certificazioni acquisite.

📋 Principali Responsabilità

Monitoraggio materie prime: Ispezione e analisi qualitativa delle olive in ingresso.

Ispezione e analisi qualitativa delle olive in ingresso. Controllo di processo: Supervisione continua della fase di estrazione a freddo, stoccaggio e delle linee di imbottigliamento.

Supervisione continua della fase di estrazione a freddo, stoccaggio e delle linee di imbottigliamento. Analisi di laboratorio: Esecuzione dei principali test chimico-fisici e analisi organolettiche (panel test) per la classificazione dell’olio extravergine.

Esecuzione dei principali test chimico-fisici e analisi organolettiche (panel test) per la classificazione dell’olio extravergine. Gestione Qualità e Certificazioni: Mantenimento e aggiornamento della documentazione relativa ai sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e agli iter certificativi (Biologico, Demeter, DOP, USDA Organic).

Mantenimento e aggiornamento della documentazione relativa ai sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e agli iter certificativi (Biologico, Demeter, DOP, USDA Organic). Sicurezza Alimentare: Applicazione, monitoraggio e aggiornamento continuo del piano HACCP.

Applicazione, monitoraggio e aggiornamento continuo del piano HACCP. Supporto Audit: Affiancamento alla direzione in occasione di ispezioni sanitarie e audit da parte degli enti certificatori o dei clienti.

🎓 Requisiti Richiesti

Titolo di Studio: Laurea in Tecnologie Alimentari, Chimica, Scienze Agrarie, Scienze Biologiche o discipline affini.

Laurea in Tecnologie Alimentari, Chimica, Scienze Agrarie, Scienze Biologiche o discipline affini. Esperienza: Pregressa esperienza maturata all’interno del Controllo Qualità nel settore agroalimentare; un’esperienza specifica nel settore oleario costituirà titolo preferenziale.

Pregressa esperienza maturata all’interno del Controllo Qualità nel settore agroalimentare; un’esperienza specifica nel settore oleario costituirà titolo preferenziale. Competenze tecniche: Conoscenza della normativa igienico-sanitaria (HACCP) e degli standard di certificazione volontaria e di prodotto (ISO, Bio, DOP).

Conoscenza della normativa igienico-sanitaria (HACCP) e degli standard di certificazione volontaria e di prodotto (ISO, Bio, DOP). Soft Skills: Massima precisione, affidabilità, capacità di lavorare in team e ottime doti di problem solving.

Massima precisione, affidabilità, capacità di lavorare in team e ottime doti di problem solving. Residenza: Domicilio a Manfredonia o zone limitrofe (Provincia di Foggia).

💼 Cosa Offriamo

L’opportunità di entrare a far parte di una solida realtà leader del settore, in costante crescita sul mercato nazionale e internazionale (GDO ed Export).

Un ambiente di lavoro dinamico, radicato nella tradizione ma proiettato all’innovazione e alla sostenibilità.

Contratto di assunzione e inquadramento retributivo commisurati alla reale esperienza del candidato/a.

✉️ Come Candidarsi

Se condividi la nostra passione per la terra e per la qualità senza compromessi, invia il tuo Curriculum Vitae aggiornato (completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali) all’indirizzo email: dino.clemente@oleariaclemente.it, indicando nell’oggetto della mail: “Candidatura Ufficio Controllo Qualità”.