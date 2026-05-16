Beautiful, anticipazioni 16 maggio 2026: Katie felice di rivedere Brooke, Bill racconta a Liam…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 16 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Katie sarà molto felice per il ritorno di Brooke e per il grande successo che ha ottenuto con il lancio della nuova linea a Monte Carlo. Sui social media hanno già raggiunto ottimi risultati e questo renderà entusiasti anche Carter e RJ.

Anticipazioni Beautiful 16 maggio 2026: Liam senza parole per l’imbarazzante aneddoto di Bill e Will

Erano anni che Brooke non prestava il suo volto alla linea ‘Brooke’s Bedroom’ e il suo ritorno è stato subito apprezzato. Ridge ripeterà che devono tutto il successo raggiunto a Brooke, ma lui non aveva alcun dubbio. La Logan chiederà se ci sono stati dei risvolti in merito alle morti avvenute a Il Giardino, Carter le dirà che le indagini stanno proseguendo con la speranza di scoprire la verità.

Katie avrà in mente qualcosa e in modo misterioso si allontanerà senza dire nulla. Intanto Bill durante una chiacchierata con Liam gli rivelerà che Will lo ha sorpreso in camera da letto con Poppy. Al figlio dirà anche che quello che è successo dopo è stato anche più imbarazzante quando lo ha invitato ad abbracciare la sorella. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Liam non saprà cosa dire, lo Spencer però si dirà convinto che le cose con Luna miglioreranno.