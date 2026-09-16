Beautiful, anticipazioni 16 settembre 2026: Katie cerca una strategia per la Forrester, intanto Steffy…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 16 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter durante una conversazione con Steffy ha voluto mettere in risalto l’importanza del contributo che le Logan danno alla Forrester Creations. Le sue parole non avranno nessun impatto sulla figlia di Ridge, lei gli chiederà infatti di pensare solo al suo lavoro.

Anticipazioni Beautiful 16 settembre 2026: Katie preoccupata per la Forrester, per Steffy la questione è chiusa

Katie alla Forrester Creations cercherà di far capire a Ridge e Steffy che è importante trovare una strategia dopo che Hope è stata licenziata all’improvviso e che la sua linea è stata chiusa. Proverà anche ad essere imparziale ma è chiaro che le sue parole sono influenzate dal fatto che la Logan sia sua nipote.

Per Steffy la storia del licenziamento di Hope è una questione chiusa definitivamente e non ha intenzione di parlarne ancora. Katie però teme che licenziamenti così bruschi e inaspettati possano arrecare dei danni alla fiducia del marchio. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che l’attenzione si concentrerà poi sull’arrivo di Ivy Forrester e della nipote Electra. Le due si occuperanno alla Forrester del rilancio della linea di gioielli.