Beautiful, anticipazioni 14 settembre 2026: Hope racconta a Zende perché è stata licenziata

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 14 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge si è schierato dalla parte di Steffy nella situazione che si è creata alla Forrester Creations. Anche lui pensa che Hope abbia esagerato e crede sia giusto che la figlia l’abbia licenziata. Eric invece si è detto contrario perché nonostante tutto la figlia di Brooke fa parte della loro famiglia.

Anticipazioni Beautiful 14 settembre 2026: Zende scopre cosa è successo tra Hope, Finn e Steffy

Le parole di Eric non hanno fatto cambiare idea a Steffy, lei infatti continua ad essere convinto di aver fatto la scelta giusta. Durante una chiacchierata con Zende Hope gli racconterà perché Steffy ha deciso di chiudere la Hope for the future e di licenziarla.

Al giovane stilista dirà che stava provando della lingeria della Brooke’s Bedroom mentre era da sola nell’ufficio stilisti quando Finn è entrato all’improvviso. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan ribadirà di essere inciampata su dottore ma lui e la moglie sono convinti che abbia provato a sedurlo ancora.