Oltre 17 milioni per 163 alloggi Erp di Manfredonia per la riqualificazione energetica

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OLTRE 17 MILIONI DI EURO PER 163 ALLOGGI ERP DI MANFREDONIA: FINANZIATO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Una notizia importante per Manfredonia e, soprattutto, per 163 famiglie che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica interessati dal progetto di efficientamento energetico promosso da ARCA Capitanata.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE ha accolto la richiesta di ARCA di ammissione al sostegno finanziario per il progetto presentato nell’ambito della Missione 7 REPowerEU del PNRR – Investimento 17, dedicato all’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale.

L’intervento riguarda 11 edifici e 163 alloggi situati tra Largo delle Campanule, Largo delle Euforbie, Largo del Farro e Largo delle Begonie, per un valore complessivo dell’operazione pari a 17.161.701,61 euro.

I lavori avranno inizio, secondo quanto comunicato da ARCA Capitanata, nei prossimi sei mesi, e prevedono interventi per migliorare l’efficienza e il comfort degli edifici: isolamento termico, riqualificazione degli infissi, installazione di pompe di calore, impianti fotovoltaici e sistemi più efficienti per la gestione dei consumi energetici. Interventi destinati a migliorare in maniera significativa le prestazioni energetiche, ma anche la qualità abitativa degli alloggi interessati, a costo zero per le famiglie.

“Quando parliamo di edilizia residenziale pubblica – dichiara il sindaco Domenico La Marca – parliamo prima di tutto di case, famiglie e persone. Per questo considero questo intervento particolarmente significativo. Gli interventi previsti non sono semplicemente opere tecniche: significano abitazioni più confortevoli, consumi più contenuti e una migliore qualità della vita quotidiana”.

“È un risultato molto importante per Manfredonia – sottolinea l’assessora al Welfare Maria Teresa Valente – perché parliamo di un investimento di oltre 17 milioni di euro che interesserà 163 abitazioni e che avrà effetti concreti sulla qualità della vita di tante famiglie. Ringrazio ARCA Capitanata per il lavoro portato avanti e, in particolare, l’Amministratore Unico Pippo Liscio, per l’attenzione riservata alla nostra città e per la collaborazione istituzionale che sta accompagnando questo percorso”.

Nei prossimi mesi si entrerà nella fase operativa, con l’avvio dei lavori e con tutte le necessarie comunicazioni agli assegnatari interessati.

Un investimento importante che unisce riqualificazione del patrimonio pubblico, sostenibilità energetica e attenzione concreta alla qualità dell’abitare.