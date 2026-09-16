Eventi Capitanata

Tutti i premiati della Pizzomunno Cup

Redazione16 Settembre 2026
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Trofei e Coppe XXXIV Regata del Gargano – Pizzomunno Cup – Trofeo A. Frattarolo
Tappa del 12 Settembre Manfredonia – Vieste

  • Premio Città di Vieste al 1° classificato in Tempo Reale Manfredonia – Vieste
    Imbarcazione DADDY COOL X Armatore PETER SHALB – SALVATORE DI CORATO Società LNI MANFREDONIA
  • Premio 1 classificato categoria ORC tappa Manfredonia – Vieste
    Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
  • Premio 1 classificato categoria Rating FIV by ORC tappa Vieste – Manfredonia
    Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI
  • Trofeo Challenge J Fernando Lopes Correa al Circolo di appartenenza dell’imbarcazione prima classificata categoria ORC
    Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
    Tappa del 13 Settembre Vieste – Manfredonia
  • Premio al Velista più giovane
    Velista MAYA DAMIANO Società Centro Velico Gargano
  • Imbarcazione proveniente da più lontano
    Imbarcazione BRIVIDO Armatore ROBERTO LEZZI FRANZON Società LNI VENEZIA
  • Premio Lega Navale Italiana allo yacht iscritto al naviglio meglio classificato nella Categoria ORC dopo due prove
    Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
  • Premio all’imbarcazione 1° classificata in TC Multi2000 dopo due prove
    Imbarcazione TURBOLENTA Armatore MARCELLO BELLACICCA Società LNI BARI
  • Premio Città di Manfredonia al 1° classificato in Tempo Reale Vieste – Manfredonia
    Imbarcazione DADDY COOL X Armatore PETER SHALB – SALVATORE DI CORATO Società LNI MANFREDONIA
  • Premio 1 classificato categoria ORC tappa Vieste – Manfredonia
    Imbarcazione JASMINE Armatore SASHA CATALINI Società LNI BRINDISI
  • Premio 1 classificato categoria Rating FIV by ORC tappa Vieste – Manfredonia
    Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI

Premiazione Categoria Rating FIV By ORC delle prime tre per Categoria (+599 e -599)

  • 3° Class. Categoria Rating FIV by ORC +599
    Imbarcazione ARROGANCE Armatore GIUSEPPE COLELLA Società LNI TRANI
  • 2° Class. Categoria Rating FIV by ORC +599
    Imbarcazione NEREA Armatore ETTORE CORVASCE Società LNI TRANI
  • 1° Class. C Categoria Rating FIV by ORC +599
    Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI
  • 3° Class. Categoria Rating FIV by ORC -599
    Imbarcazione BE FIRST Armatore ROCCO D’EMILIO Società LNI MANFREDONIA
  • 2° Class. Categoria Rating FIV by ORC -599
    Imbarcazione CA VA Armatore ANTONIO TOTAGIANCASPRO Società C.V. MOLFETTA
  • 1° Class. Categoria Rating FIV by ORC -599
    Imbarcazione TRESPASS Armatore AURELIO D’ECLESIA Società CENTRO VELICO GARGANO
  • 1° Class. Rating FIV by ORC OVERALL
    Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI

Premiazione ORC prime tre classificate

  • 3° Class. Categoria ORC Gran Crociera
    Imbarcazione ROMANA Armatore EUGENIO DI GENNARO Società LNI MANFREDONIA
  • 2° Class. Categoria ORC Gran Crociera
    Imbarcazione FALCON II Armatore ROBERTA MANFREDONIA Società GARGANO SAILING CLUB
  • 1° Class. Categoria ORC Gran Crociera
    Imbarcazione KARMA Armatore VINCENZO DE BARI Società LNI MONOPOLI
  • 3° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 2
    Imbarcazione SOUND OF SILENCE Armatore ANTONIO DI BARI Società LNI TRANI
  • 2° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 2
    Imbarcazione OTTAVO PECCATO Armatore MARCO MUCCI Società LNI TRANI
  • 1° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 2
    Imbarcazione PAZZA IDEA IV Armatore GIANVITO CALDARULO Società CIRCOLO VELA BARI
  • 3° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 1
    Imbarcazione DADDY COOL X Armatore PETER SHALB – DI CORATO Società LNI MANFREDONIA
  • 2° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 1
    Imbarcazione GRANDE CESARE Armatore MELISSA BARSOTTI Società LNI BRINDISI
  • 1° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 1
    Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
  • 3° Class. ORC OVERALL
    Imbarcazione OTTAVO PECCATO Armatore MARCO MUCCI Società LNI TRANI
  • 2° Class. ORC OVERALL
    Imbarcazione PAZZA IDEA IV Armatore GIANVITO CALDARULO Società CIRCOLO VELA BARI
  • 1° Class. ORC OVERALL
    Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
  • Trofeo Challenge A. Frattarolo alla Società di appartenenza della squadra 1° classificata in T. C. nella Classifica Overall
    dopo due prove
    Imbarcazioni INDIGO e DADDY COOL X Società LNI MANFREDONIA
    I
  • Trofeo Challenge cup “XXXIV PIZZOMUNNO CUP” alla Società di appartenenza dello yacht 1° classificato in T. C. nella
    Classifica Overall dopo due prove
    Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
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Redazione16 Settembre 2026