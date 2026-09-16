Eventi Capitanata
Tutti i premiati della Pizzomunno Cup
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Trofei e Coppe XXXIV Regata del Gargano – Pizzomunno Cup – Trofeo A. Frattarolo
Tappa del 12 Settembre Manfredonia – Vieste
- Premio Città di Vieste al 1° classificato in Tempo Reale Manfredonia – Vieste
Imbarcazione DADDY COOL X Armatore PETER SHALB – SALVATORE DI CORATO Società LNI MANFREDONIA
- Premio 1 classificato categoria ORC tappa Manfredonia – Vieste
Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
- Premio 1 classificato categoria Rating FIV by ORC tappa Vieste – Manfredonia
Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI
- Trofeo Challenge J Fernando Lopes Correa al Circolo di appartenenza dell’imbarcazione prima classificata categoria ORC
Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
Tappa del 13 Settembre Vieste – Manfredonia
- Premio al Velista più giovane
Velista MAYA DAMIANO Società Centro Velico Gargano
- Imbarcazione proveniente da più lontano
Imbarcazione BRIVIDO Armatore ROBERTO LEZZI FRANZON Società LNI VENEZIA
- Premio Lega Navale Italiana allo yacht iscritto al naviglio meglio classificato nella Categoria ORC dopo due prove
Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
- Premio all’imbarcazione 1° classificata in TC Multi2000 dopo due prove
Imbarcazione TURBOLENTA Armatore MARCELLO BELLACICCA Società LNI BARI
- Premio Città di Manfredonia al 1° classificato in Tempo Reale Vieste – Manfredonia
Imbarcazione DADDY COOL X Armatore PETER SHALB – SALVATORE DI CORATO Società LNI MANFREDONIA
- Premio 1 classificato categoria ORC tappa Vieste – Manfredonia
Imbarcazione JASMINE Armatore SASHA CATALINI Società LNI BRINDISI
- Premio 1 classificato categoria Rating FIV by ORC tappa Vieste – Manfredonia
Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI
Premiazione Categoria Rating FIV By ORC delle prime tre per Categoria (+599 e -599)
- 3° Class. Categoria Rating FIV by ORC +599
Imbarcazione ARROGANCE Armatore GIUSEPPE COLELLA Società LNI TRANI
- 2° Class. Categoria Rating FIV by ORC +599
Imbarcazione NEREA Armatore ETTORE CORVASCE Società LNI TRANI
- 1° Class. C Categoria Rating FIV by ORC +599
Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI
- 3° Class. Categoria Rating FIV by ORC -599
Imbarcazione BE FIRST Armatore ROCCO D’EMILIO Società LNI MANFREDONIA
- 2° Class. Categoria Rating FIV by ORC -599
Imbarcazione CA VA Armatore ANTONIO TOTAGIANCASPRO Società C.V. MOLFETTA
- 1° Class. Categoria Rating FIV by ORC -599
Imbarcazione TRESPASS Armatore AURELIO D’ECLESIA Società CENTRO VELICO GARGANO
- 1° Class. Rating FIV by ORC OVERALL
Imbarcazione GHIRO’ Armatore VINCENZO CAIAFFA Società CIRCOLO VELA BARI
Premiazione ORC prime tre classificate
- 3° Class. Categoria ORC Gran Crociera
Imbarcazione ROMANA Armatore EUGENIO DI GENNARO Società LNI MANFREDONIA
- 2° Class. Categoria ORC Gran Crociera
Imbarcazione FALCON II Armatore ROBERTA MANFREDONIA Società GARGANO SAILING CLUB
- 1° Class. Categoria ORC Gran Crociera
Imbarcazione KARMA Armatore VINCENZO DE BARI Società LNI MONOPOLI
- 3° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 2
Imbarcazione SOUND OF SILENCE Armatore ANTONIO DI BARI Società LNI TRANI
- 2° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 2
Imbarcazione OTTAVO PECCATO Armatore MARCO MUCCI Società LNI TRANI
- 1° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 2
Imbarcazione PAZZA IDEA IV Armatore GIANVITO CALDARULO Società CIRCOLO VELA BARI
- 3° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 1
Imbarcazione DADDY COOL X Armatore PETER SHALB – DI CORATO Società LNI MANFREDONIA
- 2° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 1
Imbarcazione GRANDE CESARE Armatore MELISSA BARSOTTI Società LNI BRINDISI
- 1° Class. Categoria ORC Crociera Regata Gruppo 1
Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
- 3° Class. ORC OVERALL
Imbarcazione OTTAVO PECCATO Armatore MARCO MUCCI Società LNI TRANI
- 2° Class. ORC OVERALL
Imbarcazione PAZZA IDEA IV Armatore GIANVITO CALDARULO Società CIRCOLO VELA BARI
- 1° Class. ORC OVERALL
Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA
- Trofeo Challenge A. Frattarolo alla Società di appartenenza della squadra 1° classificata in T. C. nella Classifica Overall
dopo due prove
Imbarcazioni INDIGO e DADDY COOL X Società LNI MANFREDONIA
I
- Trofeo Challenge cup “XXXIV PIZZOMUNNO CUP” alla Società di appartenenza dello yacht 1° classificato in T. C. nella
Classifica Overall dopo due prove
Imbarcazione INDIGO Armatore LORENZO DI CANDIA Società LNI MANFREDONIA