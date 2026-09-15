Beautiful, anticipazioni 15 settembre 2026: Carter parla di Hope con Steffy, lei non cambia idea

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 15 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope ha parlato di quello che è successo con Finn alla Forrester Creations anche con Zende. Al ragazzo ha detto che non si aspettava affatto di vedere lì il marito di Steffy ed era addosso a lui solamente perché è inciampata.

Anticipazioni Beautiful 15 settembre 2026: Carter prova ad aiutare Hope, Zende non approva la scelta di Steffy

Ci sarà un confronto tra Steffy e Carter negli uffici della Forrester Creations, lui manifesterà il suo disaccordo in merito al licenziamento di Hope. Alla figlia di Ridge dirà che secondo lui ha preso questa decisione a causa dei loro conflitti, quindi per una ragione personale e non professionale.

Carter cercherà di farle capire che i conflitti tra Forrester e Logan non sono affatto positivi per l’azienda, ci terrà anche a precisare che è importante il contributo che le Logan danno alla Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Steffy lo inviterà a dedicarsi solo al suo lavoro, anche Zende però le dirà che non trova giusta la sua decisione su Hope.