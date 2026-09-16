GF VIP 9, anticipazioni della prima puntata del 17 settembre: chi entra nella Casa tra Open House e nuovi ingressi

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Il GF VIP 9 è pronto a tornare su Canale 5 con una doppia partenza: giovedì 17 settembre e sabato 19 settembre 2026, sempre in prima serata, con Ilary Blasi al timone e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in uno studio completamente rinnovato. La nuova edizione parte con un cast di 18 concorrenti e con una novità: l’Open House, che ha già permesso a quattro vip di entrare nella Casa in anticipo.

A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa vedremo nella prima puntata del 17 settembre? Chi entrerà ufficialmente? E come si aprirà il racconto del GF VIP 9?

GF VIP 9: quando vanno in onda le prime due puntate su Canale 5

La nuova stagione del Grande Fratello Vip debutta con una doppia collocazione:

Giovedì 17 settembre 2026 – Prima puntata

Sabato 19 settembre 2026 – Seconda puntata

Entrambe le serate saranno trasmesse in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi al comando del reality prodotto da Endemol Shine Italy. La settimana successiva il GF VIP 9 tornerà poi lunedì 21 e venerdì 25 settembre, confermando il classico doppio appuntamento settimanale.

Anticipazioni prima puntata del GF VIP 9: chi entra nella Casa il 17 settembre

La puntata del 17 settembre segnerà l’ingresso ufficiale dei concorrenti dopo l’anteprima dell’Open House. Martedì 15 settembre, infatti, la Casa ha aperto le porte in esclusiva su Mediaset Infinity a:

Carmen Di Pietro

Jonathan Kashanian

Piera Meloni

Alessandro Varsi

Questi quattro vip saranno già all’interno della Casa quando Ilary Blasi darà il via alla prima puntata.

Il 17 settembre entreranno invece gli altri concorrenti del cast:

Simone Annicchiarico

Alex Belli

Giancarlo Danto

Giacomo Gallani

Marina La Rosa

Valeria Marini

Michelle Masullo

Federica Morello

Moreno Morello

Andreas Müller

Giulia Provvedi

Megan Ria

Alessandro Roncaccia

Guendalina Tavassi

La prima puntata sarà dedicata alla presentazione ufficiale del cast, ai primi confronti, alle dinamiche iniziali e alla scoperta della nuova Casa, completamente rinnovata per questa edizione.

Cosa vedremo nella serata d’esordio: Open House, prime nomination e prime tensioni

Il debutto del GF VIP 9 punterà molto sull’effetto sorpresa dell’Open House, mostrando al pubblico i primi momenti vissuti dai quattro vip entrati in anticipo. Ilary Blasi presenterà il cast completo, introdurrà le opinioniste e darà il via alle prime dinamiche: possibili nomination lampo, prime prove, prime alleanze e i primi contrasti che inevitabilmente nasceranno tra i concorrenti.

La puntata del 17 settembre servirà a impostare il racconto della stagione, definire i ruoli, mostrare le novità della Casa e far scoprire al pubblico le personalità dei nuovi vip.