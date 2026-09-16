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Cucina ed enogastronomia ambasciatori del Gargano

Un menù che racconta il Gargano, la sua storia, le sue comunità, il suo territorio.

Un menù che diventa strumento di promozione e di valorizzazione.

Con questo spirito il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, ha promosso il progetto che ha visto coinvolti gli studenti dell’IPEOA “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo, i quali hanno realizzato il “Menù del Parco”.

La presentazione della fase finale della progettualità è stata l’occasione per ringraziare le ragazze ed i ragazzi che hanno lavorato trasformando i prodotti e le tradizioni del Gargano in una vera e propria celebrazione dell’identità del territorio, delle sue tradizioni, della ricchezza, della sua biodiversità.

Il Commissario Di Mauro, in particolare, ha voluto ringraziare il dirigente scolastico Luigi Talienti, il presidente dei Cuochi di Capitanata Mario Falco, ed Anna Grifa di Slow Food Gargano, il CEAS, il cui responsabile, Michele Guidato, ha seguito il progetto per conto dell’Ente Parco.

Ciascuno di loro ha infatti creduto nella collaborazione tra scuola e istituzioni, nella funzione straordinaria esercitata dall’enogastronomia, nel patrimonio della cultura alimentare garganica.

Un grazie speciale, ovviamente, è stato rivolto agli studenti, protagonisti assoluti di questo straordinario percorso.

Una terra che custodisce orgogliosa le proprie radici e permette alle giovani generazioni di esserne ambasciatrici è una terra che può guardare lontano