Beautiful, anticipazioni 14 maggio 2026: grande entusiasmo alla Forrester, Steffy però…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 14 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Brooke a Monte Carlo sta riscuotendo molto successo, l’hanno accolta tutti con grande affetto ed entusiasmo e la cosa l’ha resa davvero felice.

Anticipazioni Beautiful 14 maggio 2026: Brooke conquista un grande successo, Steffy pensa alle vendite

Alla Forrester Steffy, Finn, Hope, Carter, Katie e Zende seguiranno con grande curiosità l’andamento del lancio della nuova collezione e saranno ben felici di vedere che saranno ottimi i primi mediatici riscontri. Steffy però non potrà fare a meno di invitarli ad essere prudenti perché i dati positivi sui social non bastano.

La figlia di Ridge dirà loro che quelle che servono solo le vendite, Katie e Hope però saranno decisamente più positive. Entrambe sono convinte che con il suo carisma e il suo passato Brooke riuscirà ad ottenere molto successo. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che anche Carter la penserà come Steffy. Intanto a Monte Carlo tutti continueranno ad accogliere Brooke con grande gioia e il video promozionale diventerà virale.