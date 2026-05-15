Beautiful, anticipazioni 15 maggio 2026: Brooke grata a Ridge, tutti a bocca aperta alla Forrester

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 15 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge e Brooke si prepareranno a lasciare Monte Carlo per ritornare a Los Angeles, entrambi saranno al settimo cielo per l’incredibile risultato ottenuto grazie al rilancio della linea ‘Brooke’s Bedroom’.

Anticipazioni Beautiful 15 maggio 2026: Ridge e Brooke tornano a Los Angeles, i risultati stupiscono tutti alla Forrester

Mentre saranno in viaggio Brooke ringrazierà Ridge perché è solo merito suo se tutto questo è stato possibile. Se non l’avesse incoraggiata e convinta a fare il servizio fotografico non avrebbe potuto lanciare un importante messaggio a tutte le donne. Quale? Quello di autodeterminazione a prescindere dalla propria età e dalla bellezza.

Il Forrester le dirà che è merito del suo carisma se sono riusciti ad ottenere risultati pazzeschi, lui è felice di condividere con lei la vita personale e professionale e si augura che questo non cambierà mai. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che guardando i risultati della campagna mediatica alla Forrester Creations saranno tutti increduli, le vendite infatti aumenteranno sempre di più.