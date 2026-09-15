Cambio Palinsesto, Uomini e Donne torna e Far Away sparisce dal pomeriggio di Canale 5: ecco cosa cambia

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Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a una nuova rivoluzione. Con l’arrivo della stagione autunnale, Mediaset deve fare spazio a uno dei suoi programmi più forti: Uomini e Donne. Il ritorno di Maria De Filippi, previsto per il 21 settembre, modifica l’intera struttura del daytime e costringe la rete a rivedere la collocazione delle soap turche che negli ultimi mesi hanno dominato la fascia pomeridiana. La prima conseguenza è già scritta: Far Away esce dal palinsesto. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché la soap viene cancellata? Che fine faranno i nuovi episodi? E come cambia davvero il pomeriggio di Canale 5?

H2 – Uomini e Donne torna e rivoluziona il pomeriggio: Far Away costretta a lasciare il posto

Dal 21 settembre, il daytime di Canale 5 torna alla sua configurazione classica. Dopo il Tg5 delle 13.40, arriva la striscia del Grande Fratello VIP, seguita da Beautiful e Forbidden Fruit. Alle 14.45 riparte Uomini e Donne, che occuperà una fascia ampia fino alle 16.05, riportando in studio Maria De Filippi insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Alessandra Mussolini.

Questo ritorno, però, ha un prezzo: Far Away non trova più spazio nella griglia. La soap turca, che aveva accompagnato il pubblico durante l’estate, viene rimossa dal pomeriggio per permettere l’incastro tra dating show, reality e informazione. Non si tratta di un cambio di strategia sulle dizi, ma di una necessità di palinsesto: quando Uomini e Donne torna, la rete deve liberare una porzione consistente della fascia oraria.

La nuova scaletta è serrata e non lascia margini. Dopo Uomini e Donne arriva Tutto per la Mia Famiglia, poi Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi. In questo puzzle, Far Away non ha più una collocazione utile.

Che fine fa Far Away? Le ipotesi tra streaming, spostamenti e prime serate nel cambio palinsesto

La cancellazione dal pomeriggio non significa necessariamente un addio definitivo. Far Away potrebbe essere semplicemente in attesa di una nuova sistemazione. Le ipotesi circolano già: una possibile prima serata, un trasferimento su Mediaset Infinity, oppure una collocazione alternativa nel weekend o in fascia mattutina.

Non sarebbe la prima volta che Mediaset sposta una dizi sulla piattaforma streaming: è successo di recente con My Sweet Lie, sacrificata per fare spazio alle trasmissioni di Milo Infante. Per questo motivo, la scomparsa dal daytime non va letta come una bocciatura, ma come un movimento interno al palinsesto.

La vera risposta arriverà con la definizione dei palinsesti di ottobre. Solo allora sarà chiaro se Far Away è stata “messa in panchina” o se la rete ha in mente una nuova finestra più strategica.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5: perché Far Away è la vittima della staffetta televisiva

Il ritorno di Uomini e Donne è un evento che ridisegna ogni anno il pomeriggio di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi è uno dei pilastri del daytime e richiede una fascia ampia, stabile e riconoscibile. Per questo motivo, quando riparte, la rete deve necessariamente sacrificare qualcosa.

Far Away è la “vittima” di questa staffetta televisiva: una soap che ha funzionato, ma che non può competere con il peso storico e commerciale del dating show. La sua uscita di scena è quindi una scelta tecnica, non editoriale. Il pubblico che ha seguito la dizi durante l’estate dovrà attendere qualche settimana per capire se la serie tornerà altrove o se Mediaset deciderà di sospenderla definitivamente.

Per ora, il dato è uno: dal 21 settembre, Uomini e Donne riprende il suo posto e Far Away scompare dal pomeriggio di Canale 5.